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Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ place Crèvecœur), Place Crèvecoeur, Calais

samedi 19 septembre 2026 · Place Crèvecoeur · Calais

Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ place Crèvecœur), Place Crèvecoeur, Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Crèvecoeur
Adresse
Place Crèvecoeur, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Durée : 45 minutes. Maximum 25 personnes par voyage. Tarifs : adulte 5 € / enfant (4 à 11 ans) 4 € / 0-3 ans : gratuit. Réservation obligatoire auprès de la Compagnie du Dragon. Ou en ligne : www.compagniedudragon.com ou www.calaisxxl.com

Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ place Crèvecœur) 19 et 20 septembre Place Crèvecoeur Pas-de-Calais

Durée : 45 minutes. Maximum 25 personnes par voyage.
Tarifs : adulte 5 € / enfant (4 à 11 ans) 4 € / 0-3 ans : gratuit. Réservation obligatoire auprès de la Compagnie du Dragon. Ou en ligne : www.compagniedudragon.com ou www.calaisxxl.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Quoi de plus original que de parcourir le centre-ville à dos de Varan ? Vous serez accompagné par l’un de nos guides qui en profitera pour vous conter l’histoire du quartier Saint-Pierre et les richesses patrimoniales que vous croiserez en chemin.
Départ place Crèvecœur.
Compagnie du Dragon

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© Amandine Richard, ville de Calais

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