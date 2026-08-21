Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ place Crèvecœur), Place Crèvecoeur, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Place Crèvecoeur · Calais
Informations pratiques
Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ place Crèvecœur) 19 et 20 septembre Place Crèvecoeur Pas-de-Calais
Durée : 45 minutes. Maximum 25 personnes par voyage.
Tarifs : adulte 5 € / enfant (4 à 11 ans) 4 € / 0-3 ans : gratuit. Réservation obligatoire auprès de la Compagnie du Dragon. Ou en ligne : www.compagniedudragon.com ou www.calaisxxl.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Quoi de plus original que de parcourir le centre-ville à dos de Varan ? Vous serez accompagné par l’un de nos guides qui en profitera pour vous conter l’histoire du quartier Saint-Pierre et les richesses patrimoniales que vous croiserez en chemin.
Départ place Crèvecœur.
Compagnie du Dragon
Place Crèvecoeur Place Crèvecoeur, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.compagniedudragon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.calaisxxl.com »}]
Quoi de plus original que de parcourir le centre-ville à dos de Varan ? Vous serez accompagné par l’un de nos guides qui en profitera pour vous conter l’histoire du quartier Saint-Pierre et les que …
© Amandine Richard, ville de Calais
À voir aussi à Calais (Pas-de-Calais)
- Patrimoine en péril : raviver, réimaginer l’église Notre-Dame de Calais, Église Notre-Dame, Calais 18 septembre 2026
- « mémoire » – exposition d’Agathe VERSCHAFFEL (dessin et peinture), atelier La Duchesse, Calais 18 septembre 2026
- Escape game en réalité virtuelle « Le Trésor de La Buse », Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis, Calais 19 septembre 2026
- La catastrophe du Pluviôse, Fort Risban, Calais 19 septembre 2026
- Les dernières fouilles archéologiques à Calais par l’image, Commune De Calais – Archives communales, Calais 19 septembre 2026