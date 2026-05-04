Voyage Interstellaire: Vidéo Concert Théâtre Traversière Paris

Sous la direction de Dorian PETITJEAN et Hervé PIERQUET, ce concert propose au public d’embarquer pour un voyage musical à travers l’espace. Guidés par l’histoire d’un petit astronaute, les spectateurs sont invités à quitter la Terre et à partir à la découverte des merveilles de l’univers.

Au fil des morceaux, la musique devient le moteur de la fusée. Elle nous fait traverser les étoiles, approcher des planètes mystérieuses, admirer des phénomènes célestes et rencontrer certains aventuriers de la galaxie. Chaque oeuvre représente une étape du voyage, une nouvelle découverte, une nouvelle émotion.

Le programme mêle des oeuvres célèbres du répertoire classique, comme Also sprach Zarathustra ou Le Beau Danube bleu, à des musiques inspirées de la conquête spatiale et de la culture populaire. Ce mélange de styles permet de créer un univers riche et accessible, où l’imaginaire scientifique et la poésie musicale se rencontrent.

Tout au long du concert, un narrateur accompagne le public en racontant l’histoire du petit astronaute. Grâce à ce fil conducteur, les différents morceaux s’enchaînent comme les chapitres d’une même aventure. Le spectateur ne se contente plus d’écouter un programme musical : il devient voyageur de l’espace, explorant galaxies, planètes et constellations.

Ce projet a pour objectif de faire rêver, d’éveiller la curiosité et de rappeler que, tout comme les explorateurs de l’espace, les musiciens et le public partagent une même envie : découvrir l’inconnu et repousser les frontières de l’imagination.

Bienvenue à bord pour ce voyage interstellaire.

L’Orchestre National d’Harmonie des Cheminots vous présente son Vidéo Concert sur le thème de l’espace et de l’univers. Suivez les aventures d’un petit astronaute à travers notre galaxie. Œuvres tout public.

Le samedi 30 mai 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00

Théâtre Traversière 15 bis, rue Traversière 75012 Paris

https://facebook.com/events/s/video-concert-voyage-interstel/942841951451121/



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