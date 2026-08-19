Voyage musical autour d’œuvres de Bach, Telemann, Chaminade, Manfredini…, Église Notre-Dame de Marmande, Marmande
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame de Marmande · Marmande
Informations pratiques
Voyage musical autour d’œuvres de Bach, Telemann, Chaminade, Manfredini… Samedi 19 septembre, 17h30 Église Notre-Dame de Marmande Lot-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Sylvie Perez, organiste, et Bruno Bielsa, trompettiste, vous invitent à un voyage musical autour d’œuvres de Bach, Telemann, Chaminade, Manfredini et d’autres compositeurs.
Église Notre-Dame de Marmande 11 allée de l’église, 47200 Marmande, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553934444 http://www.mairie-marmande.fr
Sylvie Perez, organiste et Bruno Bielsa, trompettiste proposent un voyage musical autour de oeuvres de Bach, Telemann, Chaminade, Manfredini…
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