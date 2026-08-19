Voyage musical autour d’œuvres de Bach, Telemann, Chaminade, Manfredini…, Église Notre-Dame de Marmande, Marmande

Informations pratiques

Voyage musical autour d’œuvres de Bach, Telemann, Chaminade, Manfredini… Samedi 19 septembre, 17h30 Église Notre-Dame de Marmande Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Sylvie Perez, organiste, et Bruno Bielsa, trompettiste, vous invitent à un voyage musical autour d’œuvres de Bach, Telemann, Chaminade, Manfredini et d’autres compositeurs.

Église Notre-Dame de Marmande 11 allée de l’église, 47200 Marmande, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553934444 http://www.mairie-marmande.fr

Sylvie Perez, organiste et Bruno Bielsa, trompettiste proposent un voyage musical autour de oeuvres de Bach, Telemann, Chaminade, Manfredini…

© DR