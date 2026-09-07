UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Antibes

vue panoramique, phare de la Garoupe, Antibes

samedi 19 septembre 2026 · phare de la Garoupe · Antibes

vue panoramique, phare de la Garoupe, Antibes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
phare de la Garoupe
Adresse
760 route du phare 06600 Antibes
Ville
06160 Antibes
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
gratuit, limité a 10 personnes toutes les 20 minutes

vue panoramique 19 et 20 septembre phare de la Garoupe Alpes-Maritimes

gratuit, limité a 10 personnes toutes les 20 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Du haut de ses 116 marches et de ses 29 mètres de haut, le phare de la Garoupe culmine à 103 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Sa forte intensité lumineuse, d’une portée d’environ 60 km en mer, en fait l’un des plus puissants de la côte méditerranéenne. Autre caractéristique, la forme ovale de son optique et ses lentilles groupées lui permettent de diffuser deux éclats toutes les 10 secondes car il faut le savoir, ce balcon de veille est toujours en activité sous le contrôle du service « Phares et Balises » de l’État.
Propriété du Conservatoire du Littoral, cet équipement emblématique de notre patrimoine et de notre paysage a été confié en gestion à Antibes qui a immédiatement fait connaître sa volonté d’y accueillir le public.

phare de la Garoupe 760 route du phare 06600 Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493614532 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/un-patrimoine-vivant/le-phare-de-la-garoupe vue a 360° après 116 marches 10 personnes toutes les 20 minutes
Du haut de ses 116 marches et de ses 29 mètres de haut, le phare de la Garoupe culmine à 103 mètres au-dessus du niveau de la mer.

service communication ville d’Antibes

À voir aussi à Antibes (Alpes-Maritimes)