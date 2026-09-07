vue panoramique, phare de la Garoupe, Antibes

Informations pratiques

vue panoramique 19 et 20 septembre phare de la Garoupe Alpes-Maritimes

gratuit, limité a 10 personnes toutes les 20 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Du haut de ses 116 marches et de ses 29 mètres de haut, le phare de la Garoupe culmine à 103 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Sa forte intensité lumineuse, d’une portée d’environ 60 km en mer, en fait l’un des plus puissants de la côte méditerranéenne. Autre caractéristique, la forme ovale de son optique et ses lentilles groupées lui permettent de diffuser deux éclats toutes les 10 secondes car il faut le savoir, ce balcon de veille est toujours en activité sous le contrôle du service « Phares et Balises » de l’État.

Propriété du Conservatoire du Littoral, cet équipement emblématique de notre patrimoine et de notre paysage a été confié en gestion à Antibes qui a immédiatement fait connaître sa volonté d’y accueillir le public.

phare de la Garoupe 760 route du phare 06600 Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493614532 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/un-patrimoine-vivant/le-phare-de-la-garoupe vue a 360° après 116 marches 10 personnes toutes les 20 minutes

Du haut de ses 116 marches et de ses 29 mètres de haut, le phare de la Garoupe culmine à 103 mètres au-dessus du niveau de la mer.

service communication ville d’Antibes