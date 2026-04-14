Walking On The Moon, École municipale d’Astronomie, Alès

Walking On The Moon Mercredi 30 septembre, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00

Destination la Lune ! Cet atelier a pour objectif de comprendre le fonctionnement des phases de notre satellite naturel, avec au programme :

Découverte de notre satellite naturel

Fabrication d’une maquette pour comprendre les phases de Lune

Séance découverte au planétarium

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=65820895 »}]

Atelier de découverte de l’Astronomie science astronomie