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Walking On The Moon, École municipale d’Astronomie, Alès

Walking On The Moon, École municipale d’Astronomie, Alès

Walking On The Moon, École municipale d’Astronomie, Alès mercredi 30 septembre 2026.

Lieu : École municipale d’Astronomie

Adresse : Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : mercredi 30 septembre 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Tarif : 5€

Walking On The Moon Mercredi 30 septembre, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00

Destination la Lune ! Cet atelier a pour objectif de comprendre le fonctionnement des phases de notre satellite naturel, avec au programme :

  • Découverte de notre satellite naturel

  • Fabrication d’une maquette pour comprendre les phases de Lune

  • Séance découverte au planétarium

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Atelier de découverte de l’Astronomie science astronomie

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