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Wallace Cleaver La Vapeur Dijon

Wallace Cleaver La Vapeur Dijon jeudi 26 novembre 2026.

Lieu : La Vapeur

Adresse : 42 Avenue de Stalingrad

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 26 novembre 2026

Fin : vendredi 27 novembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5.5 5.5 31 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

Wallace Cleaver

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 31 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26 23:59:00

Date(s) :
2026-11-26

Wallace Cleaver FR

Après le succès de l’EP  merci  et une tournée sold out en 2025, Wallace Cleaver revient avec  Marcel  , un album-séisme où se mêlent rage et introspection. Avec une plume à la fois brute et poétique, il oscille entre chanson, rap et pop, refusant les cases pour créer une musique résolument intime.   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Wallace Cleaver

L’événement Wallace Cleaver Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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