Wallace Cleaver La Vapeur Dijon
Wallace Cleaver La Vapeur Dijon jeudi 26 novembre 2026.
Dijon
Wallace Cleaver
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 31 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26 23:59:00
Date(s) :
2026-11-26
Wallace Cleaver FR
Après le succès de l’EP merci et une tournée sold out en 2025, Wallace Cleaver revient avec Marcel , un album-séisme où se mêlent rage et introspection. Avec une plume à la fois brute et poétique, il oscille entre chanson, rap et pop, refusant les cases pour créer une musique résolument intime. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Wallace Cleaver
L’événement Wallace Cleaver Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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