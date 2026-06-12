Wallace Cleaver La Vapeur Dijon

Dijon

Wallace Cleaver

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 31 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26 23:59:00

Date(s) :

2026-11-26

Wallace Cleaver FR

Après le succès de l’EP merci et une tournée sold out en 2025, Wallace Cleaver revient avec Marcel , un album-séisme où se mêlent rage et introspection. Avec une plume à la fois brute et poétique, il oscille entre chanson, rap et pop, refusant les cases pour créer une musique résolument intime. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Wallace Cleaver

L’événement Wallace Cleaver Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)