Wallace Cleaver, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Wallace Cleaver Jeudi 26 novembre, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

Payant sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T23:59:00+01:00

Wallace Cleaver/ FR

Après le succès de l’EP « merci » et une tournée sold out en 2025, Wallace Cleaver revient avec « Marcel », un album-séisme où se mêlent rage et introspection. L’artiste, originaire du Loir-et-Cher, y explore sa trajectoire, avec une plume à la fois brute et poétique. Dans sa musique il oscille entre chanson, rap, pop et spoken-word, refusant les cases pour créer une musique résolument personnelle. « Marcel » est un miroir tendu : entre la naissance de sa nièce et l’adieu à son grand-père, Wallace y capture l’équilibre fragile de l’homme et de l’artiste entre explosivité et douceur.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/wallace-cleaver »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, rap La Vapeur Dijon

DR