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Wallace Cleaver, La Vapeur, Dijon

jeudi 26 novembre 2026 · La Vapeur · Dijon

Wallace Cleaver, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
La Vapeur
Adresse
42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
Payant sur réservation

Wallace Cleaver Jeudi 26 novembre, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

Payant sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T23:59:00+01:00
Fin : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T23:59:00+01:00

Wallace Cleaver/ FR
Après le succès de l’EP « merci » et une tournée sold out en 2025, Wallace Cleaver revient avec « Marcel », un album-séisme où se mêlent rage et introspection. L’artiste, originaire du Loir-et-Cher, y explore sa trajectoire, avec une plume à la fois brute et poétique. Dans sa musique il oscille entre chanson, rap, pop et spoken-word, refusant les cases pour créer une musique résolument personnelle. « Marcel » est un miroir tendu : entre la naissance de sa nièce et l’adieu à son grand-père, Wallace y capture l’équilibre fragile de l’homme et de l’artiste entre explosivité et douceur.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/wallace-cleaver »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”
Concert, rap La Vapeur Dijon

DR

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