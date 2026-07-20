Wallace Cleaver SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Wallace Cleaver

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:30:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Une musique différente, pour une localisation différente. Originaire du Loir et Cher, Wallace Cleaver fait un pas de côté dans le rap français tout en étant un digne héritier de ce dernier.

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

A different kind of music, for a different scene. Hailing from the Loir-et-Cher region, Wallace Cleaver takes a step off the beaten path in French rap while remaining a worthy heir to the genre.

L’événement Wallace Cleaver Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes