Wallace Cleaver + première partie en concert Le Cargö Caen

Caen

Wallace Cleaver + première partie en concert

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 19:30:00

fin : 2026-12-04 23:59:00

Date(s) :

2026-12-04

Wallace Cleaver

Une musique différente, pour une localisation différente. Originaire du Loir et Cher, Wallace Cleaver fait un pas de côté dans le rap français tout en étant un digne héritier de ce dernier.

Wallace Cleaver

Une musique différente, pour une localisation différente. Originaire du Loir et Cher, Wallace Cleaver fait un pas de côté dans le rap français tout en étant un digne héritier de ce dernier. Porté par des textes introspectifs qui nous racontent le cheminement d’un enfant de province jusqu’à la conquête de la ville lumière, traversé par la nostalgie et l’ambition, les relations naissantes et celle que l’on essaye d’oublier en vain.

L’artiste ne se cantonne pas à une influence rap, oscillant déjà à l’intérieur de ce dernier dans tous ses sous-genres et rythmes, il explore également le terrain de la chanson, de la pop, du spoken-word quand la nécessité le rattrape.

Marcel signe l’album de l’éclosion. Celui où Wallace s’affirme pleinement, où son identité artistique apparaît enfin dans sa forme définitive, résultat d’une décennie de recherche, de doutes, de reconstruction. Sa plume, sa voix, son univers, tout converge. La musique témoigne de son expérience dans le rap, mais aussi de ses épreuves en tant qu’homme fils, oncle, petit-fils, ami, artiste. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Wallace Cleaver + première partie en concert

Wallace Cleaver

Different music, different location. Wallace Cleaver, who hails from the Loir et Cher region of France, has taken a step away from French rap, but is still a worthy heir to the genre.

L’événement Wallace Cleaver + première partie en concert Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité