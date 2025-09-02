Walter et Denis – Cie La Rustine Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Walter et Denis – Cie La Rustine Mercredi 20 mai 2026, 17h00 Carré Sam Pas-de-Calais

>> Gratuit sans réservation

Début : 2026-05-20T17:00:00 – 2026-05-20T17:45:00

Fin : 2026-05-20T17:00:00 – 2026-05-20T17:45:00

Walter et Denis sont deux énergumènes bien déterminés, leur rêve : rejoindre l’Amérique à bord de leur triporteur pour y rencontrer la gloire et marcher sur les traces de leurs idoles. Fans de Joe Dassin et de Rock’n roll par leur père, de chanson française et de Bourvil par leur mère, ils sauront trouver le morceau qui vous donnera l’envie de chanter et de danser.

Lieu Parvis du Carré Sam

Durée 45 mn

Spectacle pour tout le monde !

Gratuit, accès libre

Mentions de production

Une création collective de la Cie La Rustine Avec Arthur et Romain Smagghe

Production et diffusion Manon Marlats et Zoé Berte Graphisme Poil aux dents

Visuel et Com Clouk Crédit Photos Poil aux dents Production La Compagnie La Rustine

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

