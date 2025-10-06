War on Screen Festival international de cinéma La Comète Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne
War on Screen Festival international de cinéma La Comète Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne lundi 6 octobre 2025.
Marne
War on Screen Festival international de cinéma La Comète Espace Pierre Dac 5 rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-06
Tout public
Le festival War on Screen est le seul festival de cinéma qui offre une réflexion sur le conflit et ses conséquences, grâce à une programmation internationale et diversifiée qui met en valeur les représentations du conflit au cinéma et dans l’image animée.
À partir de sa thématique qui l’ancre dans le territoire où il est né, War on Screen est plus qu’un festival. Il développe une politique de soutien à la création, à l’édition, à la recherche et à l’enseignement en tissant des partenariats tant français qu’internationaux.
Le Festival a lieu majoritairement à la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne mais également à Suippes et à Mourmelon.
Pass Festival
Le Pass Festival est nominatif et donne accès à toutes les séances de cinéma du festival, y compris la cérémonie de remise des prix, dans la limite des places disponibles. Vous passez en file prioritaire pour retirer votre billet avant chaque séance. .
La Comète Espace Pierre Dac 5 rue des Fripiers
Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 80
English : War on Screen Festival international de cinéma
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement War on Screen Festival international de cinéma Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-05-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne