War on Screen Festival international de cinéma La Comète Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne lundi 6 octobre 2025.

5 rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 25 EUR

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-12

2025-10-06

Tout public

Le festival War on Screen est le seul festival de cinéma qui offre une réflexion sur le conflit et ses conséquences, grâce à une programmation internationale et diversifiée qui met en valeur les représentations du conflit au cinéma et dans l’image animée.

À partir de sa thématique qui l’ancre dans le territoire où il est né, War on Screen est plus qu’un festival. Il développe une politique de soutien à la création, à l’édition, à la recherche et à l’enseignement en tissant des partenariats tant français qu’internationaux.

Le Festival a lieu majoritairement à la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne mais également à Suippes et à Mourmelon.

Pass Festival

Le Pass Festival est nominatif et donne accès à toutes les séances de cinéma du festival, y compris la cérémonie de remise des prix, dans la limite des places disponibles. Vous passez en file prioritaire pour retirer votre billet avant chaque séance. .

La Comète Espace Pierre Dac 5 rue des Fripiers

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 86

English : War on Screen Festival international de cinéma

