Loches

Warm-up du festival de la Pastèque

2 Place de Verdun Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Trois mois avant l’événement, le Festival de la Pastèque s’échauffe et met en avant deux artistes locaux The Kalyptratus (punk rock) et Mind the Beatz (electro scratch).

Trois mois avant l’événement, le Festival de la Pastèque s’échauffe et met en avant deux artistes locaux The Kalyptratus (punk rock) et Mind the Beatz (electro scratch). .

2 Place de Verdun Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire pastequefestival@gmail.com

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English :

Three months ahead of the event, the Festival de la Pastèque is warming up with two local artists: The Kalyptratus (punk rock) and Mind the Beatz (electro scratch).

L’événement Warm-up du festival de la Pastèque Loches a été mis à jour le 2026-05-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire