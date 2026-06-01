Warm-Up Party – Feu Magazine & Reebok Europe, Jardins villemin, Paris

Warm-Up Party – Feu Magazine & Reebok Europe Dimanche 21 juin, 16h00 Jardins villemin Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Nous oranisons une soirée pour le collectif « Feu Magazine » en collaboration avec la marque « Reebok », afin de célébrer le génie créatif musical des Caraïbes. Au cours de la dernière décennie, cette scène est devenue une influence majeure de l’industrie musicale mondiale.

Horaire : De l’après-midi jusqu’au début de soirée.

Le « pre-game » ou l’« avant-soirée » est un élément essentiel de toute fête. C’est un moment d’amitié, d’excitation, de rire et de confiance ; un véritable instant de communion qui définit l’atmosphère de toute la nuit à venir.

C’est précisément cette expérience que nous voulons créer pour cette Fête de la Musique : une Warm-Up Party offrant aux participants un tremplin décontracté, mais progressivement énergisant, vers la nuit.

Ambiance : L’événement agira comme une capsule temporelle où le public pourra savourer les derniers instants du jour le plus long de l’année.

Accessibilité : La fête sera ouverte à tous, dans un esprit d’inclusion totale.

Line-up : Plusieurs DJ se succéderont pour assurer une montée en puissance musicale.

Hospitalité : Nous étudions actuellement la possibilité d’intégrer un partenaire « boissons » afin d’offrir des rafraîchissements tout au long de la soirée.

Jardins villemin 14 Rue des Récollets, 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France

Fête de la musique 2026

©Feu magazine