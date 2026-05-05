Wazemmes L’accordéon : Mon côté Punk • Claude Vadasz • Dj Saiz, Gare Saint Sauveur, Lille

Wazemmes L’accordéon : Mon côté Punk • Claude Vadasz • Dj Saiz 15 et 16 mai Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T21:00:00+02:00 – 2026-05-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-16T00:00:00+02:00 – 2026-05-16T01:30:00+02:00

Wazemmes l’Accordéon lance la saison lille3000 à la Gare Saint Sauveur !

lille3000 fait vibrer la métropole à travers des événements culturels majeurs, mêlant création contemporaine, ouverture au monde et moments festifs. En 2026, cap sur la Gare Méditerranée, un voyage culturel et festif au cœur des musiques du bassin méditerranéen.

Pour ouvrir cette saison aux côtés de lille3000, Wazemmes l’Accordéon vous propose un week-end plein d’énergie :

Vendredi 15 mai à partir de 21h :

Mon Côté Punk

Né en 2003 sous l’impulsion de Mourad Musset (La Rue Ketanou), Mon côté punk propose une chanson française sans frontière.

Entre influences d’Amérique du Sud en passant par le Nord de l’Afrique et sonorités d’Andalousie, la Crête (celle dans la tête) continue de pousser !

Claude Vadasz

Claude Vadasz, auteur-compositeur-interprète et créateur du festival Wazemmes l’Accordéon, a collaboré avec de grands noms (Arthur H, Christophe…). Il défend une pop française originale et percutante, avec son album Le Hibou (2024).

Il est accompagné sur scène par Alexis Thérain (guitare), Gaëlle Debra (basse, vocals), Jim Bachun (batterie) et Fabien Posluszny (basse/guitare).

DJ Saiz pour clôturer cette première soirée de notre week-end Lille 3000 à la Gare Saint Sauveur

Une soirée entre chanson, énergie punk et esprit festif pour lancer le week-end comme il se doit.

21h > 01h30

[HALLE A]

Gratuit

➔ Inscrivez-vous : Billetterie gratuite

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/mon-cote-punk-claude-vadasz »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/mon-cote-punk-claude-vadasz »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Vendredi 15 mai, Wazemmes l’Accordéon lance la saison lille3000 à la Gare Saint Sauveur avec Mon côté Punk • Claude Vadasz • Dj Saiz