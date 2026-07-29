We can do it #3 Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

We can do it #3

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Suite à une première édition qui s’est tenue au Portobello, suivie d’une deuxième au Dansoir de Karine Saporta à Ouistreham, Marlux Cie réitère son événement en l’honneur des droits des femmes.

Suite à une première édition qui s’est tenue au Portobello, suivie d’une deuxième au Dansoir de Karine Saporta à Ouistreham, Marlux Cie réitère son événement en l’honneur des droits des femmes.

La soirée débutera avec une nouvelle venue dans l’aventure Anne Flore, qui se produira en solo guitare voix. Elle nous conduira dans un paysage aux couleurs folk-blues-flamenco.

Patricia Jehanne, présidente de Marlux Cie, animera par la suite une présentation du CIDFF Calvados (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles), ainsi que de l’association Itinéraire et son service SAAS qui œuvre dans le champ des violences faites aux femmes.

La soirée continuera en musique avec le groupe Rue De Montréal qui nous proposera une promenade à la fois sensuelle et vaporeuse, parfois empreinte de nostalgie. Puis, bien d’autres surprises…

MARLUX CIE, Anne Flore • Patricia Jehanne • Céline Legoff • Marla Wallace • SPRNS .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : We can do it #3

Following the first edition, which took place at Portobello, and a second at Karine Saporta’s Dansoir in Ouistreham, Marlux Cie is staging the event once again in support of women’s rights.

L’événement We can do it #3 Caen a été mis à jour le 2026-07-21 par Calvados Attractivité