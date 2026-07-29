We can do it #3 Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen
samedi 26 septembre 2026 · Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) · Caen
Informations pratiques
Caen
We can do it #3
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Suite à une première édition qui s’est tenue au Portobello, suivie d’une deuxième au Dansoir de Karine Saporta à Ouistreham, Marlux Cie réitère son événement en l’honneur des droits des femmes.
Suite à une première édition qui s’est tenue au Portobello, suivie d’une deuxième au Dansoir de Karine Saporta à Ouistreham, Marlux Cie réitère son événement en l’honneur des droits des femmes.
La soirée débutera avec une nouvelle venue dans l’aventure Anne Flore, qui se produira en solo guitare voix. Elle nous conduira dans un paysage aux couleurs folk-blues-flamenco.
Patricia Jehanne, présidente de Marlux Cie, animera par la suite une présentation du CIDFF Calvados (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles), ainsi que de l’association Itinéraire et son service SAAS qui œuvre dans le champ des violences faites aux femmes.
La soirée continuera en musique avec le groupe Rue De Montréal qui nous proposera une promenade à la fois sensuelle et vaporeuse, parfois empreinte de nostalgie. Puis, bien d’autres surprises…
MARLUX CIE, Anne Flore • Patricia Jehanne • Céline Legoff • Marla Wallace • SPRNS .
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : We can do it #3
Following the first edition, which took place at Portobello, and a second at Karine Saporta’s Dansoir in Ouistreham, Marlux Cie is staging the event once again in support of women’s rights.
L’événement We can do it #3 Caen a été mis à jour le 2026-07-21 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Visite guidée du Parcours d’œuvres du Millénaire de Caen Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen 29 juillet 2026
- Visite animée Le jardin médicinal de petit Hyacinthe Musée de Normandie Caen 30 juillet 2026
- Visite théâtralisée Mathilde et Guillaume, sacrés normands Place Reine Mathilde Caen 30 juillet 2026
- Visite atelier Dans l’atelier du mosaïste Caen 31 juillet 2026
- La Belle et la bête, Cinéma LUX, Caen 31 juillet 2026