Web conférence BIG BANG PROJECT, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Web conférence BIG BANG PROJECT, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris mercredi 23 juin 2021.
Web conférence BIG BANG PROJECT Mercredi 23 juin 2021, 18h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2021-06-23T18:00:00+02:00 – 2021-06-23T19:00:00+02:00
Fin : 2021-06-23T18:00:00+02:00 – 2021-06-23T19:00:00+02:00
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences http://cite-sciences.fr La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Venez vous émerveiller face aux prodiges de la nature et découvrir tout le potentiel des Toucans, des Requins ou des Ours polaires ! DateModif:11/05/2021 Sciences de la vie
À voir aussi à Paris (Paris)
- Pierre Vesperini présente « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté », Librairie Compagnie, PARIS 7 mai 2026
- Conférence-débat « Sexualité et identifications minoritaires : comment les jeunes questionnent l’ordre de genre » Institut national d’études démographiques (Ined) Aubervilliers 7 mai 2026
- Romain Vuillemin sings The Great American Songbook, JASS CLUB, Paris 7 mai 2026
- Business Model Disruption : Quand l’IA et le secteur juridique préfigurent l’avenir des services professionnels., Maison des ESSEC, Paris 7 mai 2026
- Afterwork – Le Char Bonheur Maison de la Conversation Paris 7 mai 2026