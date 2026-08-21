Webinaire Entreprises – AI Act : en quoi les TPE et PME sont-elles concernées par le règlement européen sur l’intelligence artificielle ?, Direction générale des entreprises, Paris

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Webinaire Entreprises – AI Act : en quoi les TPE et PME sont-elles concernées par le règlement européen sur l’intelligence artificielle ? Vendredi 25 septembre, 10h00 Direction générale des entreprises Paris

Inscription gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T12:30:00+02:00

Générer des textes ou des images, analyser des documents, automatiser certaines tâches, répondre à des clients, faciliter le recrutement… Les outils utilisant l’intelligence artificielle trouvent progressivement leur place dans les entreprises, y compris les plus petites.

Ces nouveaux usages s’accompagnent d’un nouveau cadre réglementaire européen : l’AI Act, ou règlement européen sur l’intelligence artificielle.

Entré en vigueur le 1er août 2024, ce règlement vise à favoriser le développement et l’utilisation d’une intelligence artificielle sûre et digne de confiance, tout en protégeant les droits fondamentaux.

Son application est progressive et certaines de ses dispositions sont déjà applicables.

Pour aider les entreprises et les acteurs qui les accompagnent à mieux comprendre cette nouvelle réglementation, la Direction de projet IA (DP IA) de la Direction générale des Entreprises (DGE) organise un webinaire de présentation de l’AI Act pour le réseau France Num.

L’objectif : présenter de manière accessible le règlement et répondre aux principales questions que peuvent se poser les TPE et PME.

Ce rendez-vous permettra également de distinguer les obligations qui concernent directement les petites entreprises de celles qui s’adressent principalement aux fournisseurs ou développeurs de systèmes d’IA.

Direction générale des entreprises 120 rue de Bercy Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France https://grist.numerique.gouv.fr/o/docs/forms/dkvP2ue2L5Gxd38ddvqhjp/4

Vous utilisez l’intelligence artificielle dans votre entreprise ou envisagez de le faire ? Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) encadre désormais certains usages de l’IA.