Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges

Informations pratiques

Webinaire Fertisol NA Jeudi 24 septembre, 11h00 Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87) Haute-Vienne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T11:00:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T11:00:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

Le projet FERTISOL NA, coordonné par la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine et mené en partenariat avec les chambres d’agriculture départementales 16, 1779, 24, 64 et 86, le NACA, la coopérative TERRENA et ARVALIS a pour objectif de promouvoir le maintien et l’amélioration de la fertilité des sols via un programme de communication harmonisé à l’échelle de la région.

L’année 2026 est consacrée à la diffusion de différents supports, en particulier 4 webinaires et 1 séminaire pour approfondir ses connaissances et échanger entre pairs.

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Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87) boulevard des arcades, Limoges ( 87) Limoges 87100 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/eb2b142f-c6b1-4981-bd90-c8613da74196@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920 »}] [{« link »: « https://indd.adobe.com/view/262578eb-c881-4375-9501-6464a992b7d7 »}] https://events.teams.microsoft.com/event/eb2b142f-c6b1-4981-bd90-c8613da74196@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920

Un webinaire Fertisol NA se tiendra le 24 septembre 2026 de 11 h à 12 h sur le thème de l’ optimisation technico-économique de la fertilisation

chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine