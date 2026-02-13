Webinaire « Valorisation des veaux laitiers », Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges

Webinaire « Valorisation des veaux laitiers » Vendredi 6 mars, 14h00 Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87) Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T16:00:00+01:00

Valorisation des veaux laitiers

Le webinaire « Valorisation des veaux laitiers » traitera des itinéraires de production des veaux issus du cheptel laitier, des données de production en Pyrénées-Atlantiques et Landes et de la demande des opérateurs aval de la filière viande.

Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87) boulevard des arcades, Limoges ( 87) Limoges 87100 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://teams.microsoft.com/meet/34079303220338?p=3LKLbRy5AJFeP4mYgJ

Itinéraires de production des veaux issus du cheptel laitier, données de production en Pyrénées-Atlantiques et Landes, demande des opérateurs aval de la filière viande cheptel laitier veaux

Générée par IA