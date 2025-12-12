Week-end de stage et Boeuf Trad’

Lignières Cher

Début : 2026-01-31

fin : 2026-05-31

2026-01-31 2026-05-30

Rejoignez le grand ensemble du Chiberli ! Deux jours intenses avec G. Jolivet & D. Langlois, ouverts à tous instruments et niveaux (sauf grands débutants) pour explorer les musiques du Berry. Dimanche 18h30, c’est bœuf trad’ une restitution de ce stage, ouverte à tous.

Bienvenue dans le grand ensemble du Chiberli ! Grégory Jolivet et Daniel Langlois vous invitent pour un travail d’ensemble autour des musiques en polyphonie ou à danser du Berry et Centre France, revisitées et arrangées par leurs soins. A l’issue du stage, venez nombreux pour le bœuf trad’ ! En partenariat avec les Thiaulins de Lignières et les Gâs du Berry. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

Join the great Chiberli ensemble! Two intense days with G. Jolivet & D. Langlois, open to all instruments and levels (except absolute beginners) to explore the music of Berry. Sunday 6.30pm, it’s b?uf trad? a restitution of this workshop, open to all.

