Week-end dédié à l’accessibilité à la Micro Folie, Maison Folie Moulins, Lille

Week-end dédié à l’accessibilité à la Micro Folie 9 et 10 mai Maison Folie Moulins Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Samedi 9 mai [14h30 à 17h] – En continu

Orgue sensoriel

Par le Conservatoire de Lille au Musée Numérique

Venez découvrir cet instrument de musique adapté aux personnes en situation de handicap… et pas seulement !

Instrumentarium

Au Mini-lab

Le collectif Tisseurs d’Ondes cherche à rendre l’exploration sonore accessible au plus grand nombre grâce à un instrumentarium adapté. Il s’associe aux résidents du Foyer « L’Arbre de Guise » pour présenter les instruments qu’ils ont imaginés et fabriqués ensemble.

Dimanche 10 mai [14h30 à 17h] – En continu

Orgue sensoriel

Par le Conservatoire de Lille au Musée Numérique

Venez découvrir cet instrument de musique adapté aux personnes en situation de handicap… et pas seulement !

[16h] – Concert

Les papouilles atomiques

Les tisseurs d’Ondes

Papouilles Atomiques est né à la suite de séances de fabrication d’instruments de musique et d’exploration sonore menées depuis 2019, entre Maxime Duhamel, Sébastien Faszczowy et les résidents du foyer L’Arbre de Guise (Foyer de vie et Foyer d’accueil médicalisé pour adultes déficients intellectuels).

Durée 35 min

[15h à 17h] – En continu

Sensibilisation au handicap visuel

par l’association DV Impact

Venez découvrir le quotidien des personnes déficientes visuelles au-travers d’une mise en situation concrète : utilisation de la canne blanche, se servir de l’eau, reconnaitre des pièces de monnaie, le tout à l’aveugle… des petites expériences vous seront proposées !

Atelier en accès libre, en continu

Dans l’espace d’exposition

Gratuit en accès libre

Tout public

Les 09 et 10 mai

Ouverture du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h

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Dans le cadre du printemps de l’accessibilité organisé par la Ville de Lille, du 04 au 22 mai 2026.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Micro Folie de la maison Folie Moulins organise un weekend dédié à la sensibilisation, à l’ouverture et à l’accessibilité à travers des ateliers et concerts ouverts à toutes et tous !

Les Papouilles Atomiques