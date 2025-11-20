Week-end des Grands Crus Quai des Chartrons Bordeaux
Week-end des Grands Crus Quai des Chartrons Bordeaux vendredi 5 juin 2026.
Week-end des Grands Crus
Quai des Chartrons Hangar 14 Bordeaux Gironde
Tarif : 30 – 30 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Pour la 20ème année consécutive, l’Union des Grands Crus de Bordeaux organise le Week-end des Grands Crus, un événement exceptionnel réunissant les passionnés du monde entier.
Au cœur de l’événement la Grande Dégustation du Millésime 2023, le samedi 6 juin au Hangar 14. Une occasion de rencontrer plus de 100 Propriétaires et représentants de Châteaux.
Venez vivre ce rendez-vous unique où les amateurs et passionnés du monde entier se retrouvent ! .
Quai des Chartrons Hangar 14 Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 51 91 91 grands.crus@ugcb.net
