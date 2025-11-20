Week-end des Grands Crus Quai des Chartrons Bordeaux

Week-end des Grands Crus

Quai des Chartrons Hangar 14 Bordeaux Gironde

Tarif : 30 – 30 – 70 EUR

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

2026-06-05

Pour la 20ème année consécutive, l’Union des Grands Crus de Bordeaux organise le Week-end des Grands Crus, un événement exceptionnel réunissant les passionnés du monde entier.

Au cœur de l’événement la Grande Dégustation du Millésime 2023, le samedi 6 juin au Hangar 14. Une occasion de rencontrer plus de 100 Propriétaires et représentants de Châteaux.

Venez vivre ce rendez-vous unique où les amateurs et passionnés du monde entier se retrouvent ! .

Quai des Chartrons Hangar 14 Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 51 91 91 grands.crus@ugcb.net

