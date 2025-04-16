Informations pratiques

Dijon

Week-end Dijon festif

Dijon Côte-d’Or

Tarif : 130 – 130 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-10-31

DIJON FESTIF

Offrez vous une escapade inoubliable au cœur de Dijon, entre patrimoine, gastronomie et spectacle !

Votre week-end débute par la découverte de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon. La visite peut s’effectuer selon vos préférences, le samedi ou le dimanche.

Avec plus de 160 000 visiteurs chaque année, cette manifestation figure parmi les 10 plus grandes foires de France. Organisée au Palais des Congrès de Dijon pendant une dizaine de jours au mois de novembre, elle vous invite à vivre une expérience gourmande et conviviale unique.

Parcourez les allées où plus de 600 exposants présentent les dernières tendances dans une quinzaine de secteurs gastronomie, artisanat, habitat, bien-être, mode de vie… Assistez aux démonstrations culinaires, concours, dégustations, ateliers et animations gourmandes animés par de grands chefs. Découvrez également la ferme éphémère, véritable vitrine des savoir-faire agricoles régionaux, avec ses productions maraîchères, viticoles, ses escargots, son cassis ainsi que ses élevages d’équidés, bovins et ovins.

En fin de journée, rejoignez votre hôtel à Dijon ou dans son agglomération pour un moment de détente. À 19 h 30, prenez ensuite la direction du Cabaret Odysséo, à Plombières-lès-Dijon, situé dans un cadre paisible au bord du lac Kir.

Vous y savourerez un dîner raffiné avant d’assister à une revue spectaculaire mêlant chant, danse et performances artistiques dans un univers élégant et féerique. La soirée se poursuivra sur la piste de danse dans une ambiance conviviale et festive.

Après une nuit reposante, profitez d’un copieux petit-déjeuner avant de partir à la découverte du centre historique de Dijon. Flânez librement dans ses ruelles médiévales, admirez ses hôtels particuliers et laissez-vous séduire par le charme de cette cité inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque place, chaque façade et chaque monument témoignent de la richesse de son histoire.

Poursuivez votre visite à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, véritable lieu de découverte dédié aux arts de la table, aux saveurs bourguignonnes et au patrimoine culinaire français.

Un séjour complet alliant patrimoine, gastronomie, culture et spectacle, pour vivre un week-end d’exception au cœur de la Bourgogne. .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 92 50 cabaretodysseo@lpf-events.fr

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English : Week-end Dijon festif

L’événement Week-end Dijon festif Dijon a été mis à jour le 2026-07-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)