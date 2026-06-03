Week-end en Famille à la Maison de Balzac Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

À l’occasion du Week-end en famille du 13 et 14 juin, la Maison de Balzac vous propose une programmation festive, gratuite et à destination de toute la famille.

Samedi 13 juin – Atelier d’écriture avec Julie Abécassis

PORTRAITS A FOISON. DE TA FAMILLE, DE TES AMIS, DE TA CHAMBRE…

En famille. Ecrire seul ou la main dans la main est une expérience unique pour les petits et les grands.

Beaucoup d’émotions garanties, des sourires et des rires.

Participer aux ateliers d’écriture de Julie Abécassis, c’est un moment de partage et d’inspiration qui rencontre un franc succès.

Une fois n’est pas coutume, Balzac sera votre source d’inspiration.

Vous entendrez des descriptions de décors balzaciens pour vous inciter, à votre tour, à dresser le portrait de votre chambre ou de celle de vos amis/familles ! Un temps d’échange et de complicité où les mots virevoltent, entre famille et au sein du groupe.

Sur inscription le jour-même 30mn à l’avance.

3 sessions de 40 minutes à partir 15h

Plus d’informations

Dimanche 14 juin – Quintettes à vent en fête avec le Conservatoire Régional Ida Rubinstein

C’est en musique que le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris) Ida Rubinstein vous invitera à parcourir les salles et le jardin. Les étudiants de musique de chambre de la classe de Philippe Ferro, quatre quintettes à vent, vous ont concocté un programme spécialement conçu pour le musée, pour Balzac, avec des œuvres de ses compositeurs préférés mais pas seulement.

Ecriture et musique, l’occasion de vous offrir une parenthèse littéraire à l’abris des regards. Temps suspendu, découvertes et surprises.

4 sessions de 20 minutes dans les salles et le jardin à partir de 15h.

15h

15h30

16h

16h30

Gratuit dans la limite des places disponibles

Plus d’inforamtions

Et n’oubliez pas de demandez votre carnet d’exploration des musées de la Ville de Paris à faire en famille ! Dans chaque musées, obtenez un autocollant.

Carnet de visite à faire en famille ; Crédits : MaisondeBalzac

Venez découvrir la Maison de Balzac et participez à des activités gratuites à l’occasion du Week-end en famille organisé par Paris Musée.

Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda https://www.facebook.com/MaisondeBalzac/ https://www.facebook.com/MaisondeBalzac/



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