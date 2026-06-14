Week-end en famille à la Maison de Balzac Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris
Week-end en famille à la Maison de Balzac Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris dimanche 14 juin 2026.
4 sessions de 20 minutes à 15h, 15h30, 16h et 16h30
Les étudiants des classes de musique de chambre de Philippe Ferro et François Kieffer, réunis en quatre quintettes à vent, accompagneront une déambulation musicale au musée de la Maison de Balzac.
Le dimanche 14 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T17:00:00+02:00
Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris
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