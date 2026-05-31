Week-end familles sur le Bassin d’Arcachon, Le Tauzin, Bordeaux

Week-end familles sur le Bassin d’Arcachon Vendredi 26 juin, 18h00 Le Tauzin Gironde

de 30 à 180€ en fonction des ressources

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Désolé c’est complet…

Un week-end en bord de mer pour un avant-goût de vacances ! Au programme, soirée pizzas et jeux de société sur la plage, découverte de l’écosystème du littoral, accrobrance, bowling et excursion en catamaran !

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/week-end-familles-sur-le-bassin-darcachon »}]

2 jours en pension complète et 2 nuits en bord de plage famille weekend