Week-end familles sur le Bassin d’Arcachon, Le Tauzin, Bordeaux
Week-end familles sur le Bassin d’Arcachon, Le Tauzin, Bordeaux vendredi 26 juin 2026.
Week-end familles sur le Bassin d’Arcachon Vendredi 26 juin, 18h00 Le Tauzin Gironde
de 30 à 180€ en fonction des ressources
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Désolé c’est complet…
Un week-end en bord de mer pour un avant-goût de vacances ! Au programme, soirée pizzas et jeux de société sur la plage, découverte de l’écosystème du littoral, accrobrance, bowling et excursion en catamaran !
Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/week-end-familles-sur-le-bassin-darcachon »}]
2 jours en pension complète et 2 nuits en bord de plage famille weekend
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