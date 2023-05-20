Week-end ingénieurs créatifs 2023, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Week-end ingénieurs créatifs 2023 20 et 21 mai 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès avec le billet Expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-05-20T10:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2023-05-21T10:00:00+02:00 – 2023-05-21T19:00:00+02:00

Associer esprit créatif et compétences scientifiques fait entièrement partie du travail des ingénieurs. L’espace d’un week-end, les sciences de l’ingénieur et la créativité viennent se croiser à la Cité des sciences et de l’industrie. Des installations ingénieuses et créatives seront ainsi proposées au public, accompagnées d’interventions d’artistes/ingénieurs.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

L’espace d’un week-end, les sciences de l’ingénieur et la créativité viennent se croiser à la Cité des sciences et de l’industrie. ingénieurs créativité