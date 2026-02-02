Week-end joyeux ! Musée de Normandie Caen

Week-end joyeux !

Musée de Normandie Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Un week-end dédié aux familles avec des animations en continu pour tous !

En 2025, le Château de Caen rénové retrouve ses visiteurs ! L’occasion de découvrir le site, le temps d’un weekend festif et ponctué d’animations et de visites pour tous !

Un week-end dédié aux familles avec des animations gratuites en continu pour tous !

Après la joyeuse édition 2025, le Musée de Normandie Château de Caen vous donne à nouveau rendez-vous pour deux jours festifs au cœur de l’été

Samedi 1er et dimanche 2 août 2026

Programme joyeux ateliers, contes, enquête géante, escape game, studio photo ambulant, visites du donjon, foodtruck… et plusieurs surprises !

Visites et animations gratuites au château, au Musée de Normandie et aux Salles du Rempart (exposition Le château des photographes ).

Programmation détaillée sur le site internet du musée à partir du mois de juin musee-de-normandie.caen.fr .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end joyeux !

A weekend dedicated to families, with non-stop entertainment for all!

In 2025, the renovated Château de Caen welcomes back its visitors! This is your chance to discover the site over a festive weekend of events and visits for all!

L’événement Week-end joyeux ! Caen a été mis à jour le 2026-01-29 par Calvados Attractivité