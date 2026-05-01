Week-End national de comptage des oiseaux de jardins Giffaumont-Champaubert

Giffaumont-Champaubert

Week-End national de comptage des oiseaux de jardins

LPO chantecoq Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2026.

Choisissez un jour d’observation, le samedi 30 ou le dimanche 31 mai et un créneau d’une heure, idéalement en fin de matinée ou en début d’après-midi, lorsque les oiseaux sont le plus actifs.

Comment faire pour participer au comptage ?

Il n’est pas nécessaire d’être un expert en ornithologie pour participer, il suffit d’avoir un peu de temps et d’aimer regarder ce qu’il se passe dans son jardin et de savoir compter. Facile !

Trouver le lieu ! Idéalement un jardin, public ou privé, pas d’importance ! Il vous est aussi possible de participer si vous ne possédez qu’un balcon ou une cour.

Observer et noter durant 1h tous les oiseaux qui se posent dans votre jardin. Le créneau horaire d’observation est libre, à vous de le choisir en privilégiant la matinée, moment où les oiseaux sont les plus actifs, surtout à cette période de l’année. Pour chaque espèce, ne dénombrez que l’effectif maximum d’oiseaux observés simultanément et ne comptez pas les oiseaux observés simplement en vol ou juste entendus.

Et attention chaque espèce doit être comptabilisée, même les pigeons !

Pas de panique si vous êtes novice le site de la LPO France regorge de fiches d’identification pour vous aider à distinguer, par exemple, un Moineau domestique d’un Accenteur mouchet ou toute autre espèce.

Comment ne pas compter plusieurs fois les mêmes oiseaux ?

Notez uniquement le nombre maximal d’oiseaux observés par espèce. Si vous observez successivement 4 mésanges bleues, puis 2 et enfin 1, ne notez que 4 mésanges bleues et non 7 (4+2+1).

Un problème technique ?

Pour tout problème technique avec le site (inscription, saisie de données…) nous vous invitons à consulter le Guide d’aide à la participation. Lisez-le attentivement, vous y trouverez certainement la solution à votre problème. Sinon rendez-vous dans la Foire aux questions !

Transmettez les données sur le site de l’Observatoire des oiseaux des jardins oiseauxdesjardins.fr. Si vous n’êtes pas encore inscrit(e), cela ne vous prendra que quelques petites minutes. N’hésitez pas à consulter le Guide détaillé d’aide à l’inscription et à la saisie de données en cas de difficultés. Pour les reconnaitre plus facilement, des fiches sont disponibles sur le site de l’Observatoire ainsi qu’une fiche d’aide pour le comptage.

Cette opération permet chaque année d’évaluer la richesse écologique des jardins et d’effectuer un suivi des populations d’oiseaux communs durant la saison de reproduction. C’est grâce à vos nombreuses participations que nous avons pu publier un bilan complet de 10 années de suivi qui met en avant le mauvais état de conservation des espèces d’oiseaux des jardins lors de leur période de reproduction.

Alors envie d’agir concrètement en faveur de la connaissance et de la protection de notre avifaune ? Participez ! .

LPO chantecoq Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47 oiseauxdesjardins@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Week-End national de comptage des oiseaux de jardins Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne