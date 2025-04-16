Informations pratiques

Dijon

Week-end Noel festif à Dijon

Dijon Côte-d’Or

Tarif : 145 – 145 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01

Noel festif à Dijon

Votre week-end débute par la découverte et la visite libre du centre-ville historique de Dijon, capitale de la Bourgogne, sous les lumières et décorations de Noël.

Entre Paris et Lyon, Dijon présente de jolis atouts à visiter, notamment son centre-ville historique, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Partez à la Découverte du parcours de la Chouette, l’un des symboles de Dijon, tout en visitant le Musée des Beaux-Arts, le Musée Archéologique, la Tour Philippe Le Bon,…

Admirez les façades des églises et cathédrales (Sainte-Bénigne, Saint-Michel, Notre-Dame…), des musées, des hôtels particuliers ainsi que le fameux Palais des Ducs. Les places de Dijon vous accueilleront pour des pauses gourmandes aux ambiances différentes la place Darcy et son Arc de Triomphe, la place de la Liberté, majestueuse avec sa vue sur le Palais des Ducs, la place fourmillante de la République, la place fleurie Wilson ou encore la place Émile Zola, décontractée…

Les jardins, squares et fontaines offriront des pauses naturelles lors de votre visite. Profitez également de votre séjour pour déguster les spécialités bourguignonnes crème de cassis, œufs meurettes, jambon persillé, moutarde, vin, nonnettes, pain d’épices, poulet Gaston Gérard…

En fin de journée, vous rejoignez votre hôtel à Dijon ou dans son agglomération pour un moment de détente. À 19h30, laissez vous ensuite transporter par une soirée magique au Cabaret Odysséo à Plombières-lès-Dijon, niché dans un cadre paisible au bord du lac Kir. Vous profiterez d’un dîner raffiné suivi d’une revue spectaculaire dans un lieu unique et élégant. La soirée se prolonge dans une ambiance dansante conviviale pour clôturer ce moment festif en beauté.

Après une nuit reposante dans votre hôtel , savourez un délicieux petit-déjeuner avant de partir à la découverte de la Cité Internationale de la Gastronomie et laissez-vous séduire par l’art de vivre bourguignon.

Un séjour complet alliant magie de noël , patrimoine, gastronomie et spectacle, idéal pour vivre un week-end d’exception en Bourgogne. .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 92 50 cabaretodysseo@lpf-events.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Noel festif à Dijon

L’événement Week-end Noel festif à Dijon Dijon a été mis à jour le 2026-07-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)