Informations pratiques

Dijon

Week-end Saint-Vincent tournante

Dijon Côte-d’Or

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-29

Week-end -Saint Vincent tournante

Découvrez les traditions viticoles de la Bourgogne à travers un week-end festif!

Traditionnellement fêtée le dernier weekend du mois de janvier, la 83ème édition de la Saint-Vincent Tournante aura lieu les 29-31 janvier 2027 dans le village viticole de Volnay .

Au programme du weekend procession des confréries traditionnelles en musique, une cérémonie à l’église, des dégustations de vins de Bourgogne et des spécialités du terroir, des spectacles itinérants le tout dans une ambiance conviviale !

En fin de journée, vous rejoignez votre hôtel à Dijon ou dans son agglomération pour un moment de détente. À 19h30, laissez vous ensuite transporter par une soirée magique au Cabaret Odysséo à Plombières-lès-Dijon, niché dans un cadre paisible au bord du lac Kir. Vous profiterez d’un dîner raffiné suivi d’une revue spectaculaire dans un lieu unique et élégant. La soirée se prolonge dans une ambiance dansante conviviale pour clôturer ce moment festif en beauté.

Après une nuit reposante dans votre hôtel , savourez un délicieux petit-déjeuner avant de partir à la découverte du centre historique. Flânez librement dans les ruelles médiévales, admirez les hôtels particuliers et laissez vous charmer par l’âme authentique de cette ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque place, chaque façade raconte une histoire et invite à la contemplation.

Partez à la rencontre de la Cité Internationale de la Gastronomie et laissez-vous séduire par l’art de vivre bourguignon.

Un séjour complet alliant vins prestigieux, patrimoine, gastronomie et spectacle, idéal pour vivre un week-end d’exception en Bourgogne. .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 92 50 cabaretodysseo@lpf-events.fr

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English : Week-end Saint-Vincent tournante

L’événement Week-end Saint-Vincent tournante Dijon a été mis à jour le 2026-07-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)