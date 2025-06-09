Weekend de Pâques

9 rue du Château Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

13.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour le weekend de Pâques, les enfants pourront s’en donner à coeur joie et gambader dans les jardins du château du Rivau, à la recherche d’oeufs en chocolat. Ils élucideront des énigmes disséminées dans les jardins et rechercheront des objets représentant la vie de château cachés dans les jardins.

Les 19, 20 et 21 avril 2025, les enfants pourront s’en donner à coeur joie et gambader dans les jardins du Château du Rivau à la recherche d’oeufs en chocolat, entourés des floraisons parfumées des jardins tapissés de tulipes et de narcisses !

Les 3-5 ans, accompagnés de leurs parents, chercheront les œufs dans les jardins enchantés du Rivau chasses à 10h30 et 17h

Cette année, les 6-10 ans partiront quant à eux avec nos médiatrices sur les traces de la poule aux oeufs d’or, célèbre poule du conte de Jack et le haricot magique ! Chasses à 11h30, 14h ou 15h30. 13.5 .

9 rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com

English : Easter weekend

This Easter weekend, children will have the time of their lives as they stroll through the gardens of Château du Rivau in search of chocolate eggs. They’ll solve riddles scattered around the gardens and look for objects representing castle life hidden in the gardens.

L’événement Weekend de Pâques Lémeré a été mis à jour le 2025-12-16 par ADT 37