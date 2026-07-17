WELCOME TO PORTISHEAD, Cinéma Utopia Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

WELCOME TO PORTISHEAD Lundi 14 septembre, 20h30 Cinéma Utopia Bordeaux Gironde

TARIF UNIQUE : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T23:30:00+02:00

Premier portrait consacré à ce groupe qui a révolutionné la musique des années 90, ce documentaire nous ouvre les portes de leur univers caché. En apprenant le spleen aux machines, les musiciens du groupe Portishead, Geoff Barrow et Beth Gibbons, ont contribué à façonner avec Massive Attack et Tricky un son nouveau : le Trip Hop. Mélancolique, obsessionnelle, leur musique est devenue la bande-son de tout une génération. Avec beaucoup de talent, la caméra de Pascal Signolet épouse l’incroyable richesse sonore de Portishead. Concerts intenses, répétitions intimistes et entretiens dévoilent peu à peu leur univers complexe et envoûtant. Cerise sur le gâteau, la chanteuse Beth Gibbons accepte de s’exprimer devant une caméra !

Réalisé par Pascal Signolet / Écrit par Jean-Daniel Beauvallet et Pascal Signolet / Documentaire France / 1998 / 52 minutes / VOSTF

Cinéma Utopia Bordeaux 5 place Camille Jullian , Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/welcome-portishead-14092026-1830 »}]

« Un gars qui aimait notre musique, a dit un jour à un disquaire de Bristol « Je peux pas acheter un disque qui s’appelle Portishead, c’est trop la honte! » On étaient les gars de Portishead…(peti …