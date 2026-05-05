What the phoque ! Le Dôme Caen

Caen

What the phoque !

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Chassés pour leur fourrure, les phoques veaux-marins avaient complètement disparu des côtes normandes depuis les années 30. Aujourd’hui classés parmi les espèces protégées, ils sont de retour en Normandie sous la surveillance des équipes et des bénévoles du Groupe mammalogique normand (GMN).

Chassés pour leur fourrure, les phoques veaux-marins avaient complètement disparu des côtes normandes depuis les années 30. Aujourd’hui classés parmi les espèces protégées, ils sont de retour en Normandie sous la surveillance des équipes et des bénévoles du Groupe mammalogique normand (GMN).

Marie Francou, Chargée de mission “Mammifères marins” au sein de l’association naturaliste, sera présente au Dôme le 13 juin 2026, de 14h à 16h, pour présenter les actions participatives mises en place pour préserver la quiétude de ces mammifères et favoriser leur cohabitation avec les habitant·e·s et les touristes des côtes normandes.

Vous souhaitez en savoir plus sur ces animaux extraordinaires pourtant très proches de nous ? Alors, inscrivez-vous gratuitement dès maintenant ! .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : What the phoque !

Hunted for their fur, harbour seals had completely disappeared from the Normandy coast since the 1930s. Now classified as a protected species, they are back in Normandy under the watchful eye of teams and volunteers from the Normandy Mammalogy Group (GMN).

L’événement What the phoque ! Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité