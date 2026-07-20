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AGENDA · Nîmes

Wikipaloma Comment communiquer avec les pros ? Nîmes

mercredi 28 octobre 2026 · Nîmes

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif

Nîmes

Wikipaloma Comment communiquer avec les pros ?

250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 18:00:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Que vous soyez en début de parcours ou en plein développement de votre projet musical, vous serez tôt ou tard amené·es à échanger avec des professionnel·les des musiques actuelles
  .

250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

Whether you’re just starting out or in the midst of developing your musical project, sooner or later you’ll find yourself interacting with professionals in the contemporary music scene.

L’événement Wikipaloma Comment communiquer avec les pros ? Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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