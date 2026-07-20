Wikipaloma Comment communiquer avec les pros ? Nîmes
mercredi 28 octobre 2026 · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Wikipaloma Comment communiquer avec les pros ?
250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 18:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Que vous soyez en début de parcours ou en plein développement de votre projet musical, vous serez tôt ou tard amené·es à échanger avec des professionnel·les des musiques actuelles
.
250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
Whether you’re just starting out or in the midst of developing your musical project, sooner or later you’ll find yourself interacting with professionals in the contemporary music scene.
L’événement Wikipaloma Comment communiquer avec les pros ? Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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