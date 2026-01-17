William Mendelbaum / Piano Solo Session Jazz, JASS CLUB PARIS, PARIS

William Mendelbaum / Piano Solo Session Jazz Mercredi 4 mars, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T19:30:00+01:00 – 2026-03-04T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-04T21:30:00+01:00 – 2026-03-04T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Pianiste virtuose et autodidacte, William Mendelbaum a découvert sa passion pour le piano à l’âge de 12 ans. Depuis, il a remporté plus de 50 concours internationaux et s’est produit aux États-Unis, au Japon et en Europe, sur des scènes emblématiques telles que le Carnegie Hall, le Montreux Jazz Festival ou encore le Kennedy Center. Compositeur, arrangeur et poète, il a partagé la scène avec des artistes tels que Jean-Philippe Fanfan, Roni Kaspi, Justin Faulkner et Adam Ben Ezra. Son jeu, nourri par les musiques du monde, allant puiser aussi bien dans le klezmer que dans le gnawa, offre un jazz moderne et profondément vivant. Ce soir, William se produit en solo pour une soirée en toute intimité. **William Mendelbaum** / piano à queue

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/315-William-Mendelbaum-Piano-Solo-Session-Jazz?session=315 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/316-William-Mendelbaum-Piano-Solo-Session-Jazz?session=316 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Pianiste virtuose et autodidacte, William Mendelbaum a découvert sa passion pour le piano à l’âge de 12 ans. Depuis, il a remporté plus de 50 concours internationaux et s’est produit … Jazz