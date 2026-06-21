WINTERREISE (le voyage d’hiver) de Franz SCHUBERT Aix-en-Provence
WINTERREISE (le voyage d’hiver) de Franz SCHUBERT Aix-en-Provence samedi 4 juillet 2026.
Aix-en-Provence
WINTERREISE (le voyage d’hiver) de Franz SCHUBERT
Samedi 4 juillet 2026.
Expo dès 10H30, concert à 11H.
Lundi 6 juillet 2026.
Expo dès 10H30, concert à 11H.
Mercredi 8 juillet 2026.
Expo dès 10H30, concert à 11H.
Mardi 14 juillet 2026.
Expo dès 10H30, concert à 11H.
Jeudi 16 juillet 2026.
Expo dès 10H30, concert à 11H.
Samedi 18 juillet 2026.
Expo dès 10H30, concert à 11H.
Lundi 20 juillet 2026.
Expo dès 10H30, concert à 11H. 5 rue Adanson Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-20
F. SCHUBERT Winterreise (Le voyage d’hiver)
Jean Herrero (baryton) et Xavier Dami (piano) serviront ce monument du Lied, doublé par une exposition sur le même thème de 24 tableaux originaux de Christine de Trincaud la Tour.
Considéré par beaucoup comme le chef d’oeuvre vocal de F. Schubert, le cycle WINTERREISE / Le voyage d’hiver, nous amène vers cette destination sans retour où pourtant, au fil des siècles, l’on repart toujours !
Dans le beau cadre d’un hôtel 17ème du vieil Aix, un concert dans l’intimité (35/40 places) pour une musique qui touche au plus profond. .
5 rue Adanson Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 70 70 53 35
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English :
F. SCHUBERT: Winterreise (Winter Journey)
Jean Herrero (baritone) and Xavier Dami (piano) will perform this masterpiece of the Lied, accompanied by an exhibition—on the same theme—of 24 original paintings by Christine de Trincaud la Tour.
L’événement WINTERREISE (le voyage d’hiver) de Franz SCHUBERT Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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