Wise Human Coffee Kawaa Lucernaire Paris

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community

Le Café des Vraies Conversations et des Rencontres Profondes !

Un café pas comme les autres : ici, on ne “networke” pas… on se rencontre vraiment.

Chaque édition, la Wise ouvre un espace chaleureux où l’on vient pour échanger autrement : des discussions authentiques, profondes, vivantes, autour des sujets qui nous passionnent.

Sur place, plusieurs tables thématiques (art, culture, sport, entrepreneuriat, société, créativité, etc.). Tu choisis ta table selon ton envie du moment, tu t’assois, et tu entres dans une conversation guidée qui fait du bien et fait grandir.

Pourquoi venir ?

• Rencontrer de belles personnes, au-delà du small talk

• Explorer des idées et des points de vue différents

• Apprendre et transmettre, sans posture, sans jugement

• Repartir inspiré.e, avec des contacts et des déclics

À quoi s’attendre ?

• Accueil & ambiance café (cadre cosy, bienveillance, simplicité)

• Choix des tables : tu rejoins le thème qui t’appelle

• Table ronde en petit groupe (écoute, respect, parole partagée)

• Option : changement de table pour croiser de nouvelles énergies

• Clôture : 1 idée forte / 1 rencontre marquante / 1 prochaine action

Les règles d’or

• Confidentialité : ce qui se dit ici reste ici

• Écoute active : on comprend avant de répondre

• Parole partagée : chacun a sa place

• Aucun jugement : on accueille les expériences et les vécus

• Authenticité : tu viens comme tu es

La Wise Community est heureuse de vous convier à cette première édition de son nouveau concept d’innovation sociale “Wise Human Coffee” qui sera animé par des professionnels et des passionnés de l’Humain !

POUR QUI ? : Pour celles et ceux qui ont envie de : sortir des échanges superficiels, rencontrer une communauté curieuse et bienveillante, nourrir leur esprit, leur cœur, et leurs projets.

LIEU : Kawaa Lucernaire (53 rue Notre Dame Des Champs, 75006 Paris)

DATE : 18/04/2026 (14h30-17h30)

TARIF : 5€ + Consommation obligatoire sur place

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel. Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires. Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Instagram : https://www.instagram.com/wise__community/

Le Café des Vraies Conversations et des Rencontres Profondes !

Le samedi 18 avril 2026

de 14h30 à 17h30

payant

https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T17:30:00+02:00

Kawaa Lucernaire 53 rue Notre Dame Des Champs 75006 Paris



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