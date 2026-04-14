Witch : histoires sacrées, Maison d’éducation de la Légion d’honneur, Saint-Denis

Witch : histoires sacrées Dimanche 31 mai, 17h00 Maison d’éducation de la Légion d’honneur Seine-Saint-Denis

À partir de 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:30:00+02:00

Plongez dans l’univers expressif des histoires sacrées au 17e siècle à l’occasion de ce programme mettant en lumière les œuvres des grands compositeurs de cette époque, Ferrandini, Charpentier et Purcell, qui ont su magnifier ce genre musical avec fougue et contraste.

Le plus petit oratorio écrit par Purcell, The Witch of Endor, nous transporte dans la rencontre entre Saül, Samuel et la sorcière d’Endor. L’éloquence s’impose ici avec fougue et intensité. Charpentier, compositeur prolifique dans le domaine des histoires sacrées, nous offre une pièce française emblématique : Le Reniement de Saint-Pierre, une œuvre qui reflète parfaitement l’essence du genre. Dans sa quête d’ouvrages inédits, l’ensemble Il Caravaggio présentera également le rare Il Pianto di Maria de Ferrandini.

En résidence au Festival avec son ensemble Il Caravaggio, Camille Delaforge a dirigé pendant l’édition 2025 deux grandes œuvres dans la Basilique cathédrale : La Passion selon Saint-Jean de Bach et Die Schuldigkeit des ersten Gebots de Mozart. Elle poursuit une carrière internationale en tant que cheffe invitée.

Dans le cadre de la résidence de l’ensemble Il Caravaggio au Festival de Saint-Denis.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur 5, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}]

Lila Dufy, Ambroisine Bré, Mathias Vidal, Jordan Mouaïssia, Guilhem Worms, Ensemble Il Caravaggio, Camille Delaforge

© FSD