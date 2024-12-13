WITH U2 DAY REIMS ARENA Reims

Marne

WITH U2 DAY REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 44 – 44 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-31 20:00:00

With U2 Day vous fait revivre en concert avec passion le son, l'énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2. Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.

Pour célébrer le 40ème anniversaire de l'album « War » qui a consacré U2 sur la scène internationale, venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l'ensemble de leur carrière.

