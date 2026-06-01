Workshop Alert, Cour Mably, Bordeaux

Workshop Alert Vendredi 5 juin, 12h00 Cour Mably Gironde

Entrée à 5€, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

12h-13h30 : runway with oa mother Vivi fenty savage

13h30-15h : old way with legendary Yanou Angels

15h-16h30 : Vogue fem with EU mother Sayari Bodega

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Workshop