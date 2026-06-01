Workshop Alert, Cour Mably, Bordeaux
Workshop Alert, Cour Mably, Bordeaux vendredi 5 juin 2026.
Workshop Alert Vendredi 5 juin, 12h00 Cour Mably Gironde
Entrée à 5€, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
12h-13h30 : runway with oa mother Vivi fenty savage
13h30-15h : old way with legendary Yanou Angels
15h-16h30 : Vogue fem with EU mother Sayari Bodega
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Workshop
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026