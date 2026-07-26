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Workshop du Parcours d’excellence Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

jeudi 10 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Workshop du Parcours d’excellence Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein
Adresse
14, rue de Madrid
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Salle Gabriel Fauré
Concerts de musique de chambre et récitals
Élèves du Parcours d’Excellence en Interprétation Musicale

Élèves du Parcours d’Excellence en Interprétation Musicale
Le jeudi 10 décembre 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-10T11:00:00+01:00
fin : 2026-12-10T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-10T10:00:00+02:00_2026-12-10T18:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid  75008 Paris
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