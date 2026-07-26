Workshop du Parcours d’excellence Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

jeudi 10 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Salle Gabriel Fauré

Concerts de musique de chambre et récitals

Élèves du Parcours d’Excellence en Interprétation Musicale

Élèves du Parcours d’Excellence en Interprétation Musicale

Le jeudi 10 décembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-10T11:00:00+01:00

fin : 2026-12-10T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-10T10:00:00+02:00_2026-12-10T18:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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