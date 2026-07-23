Informations pratiques

Joué-lès-Tours

World Cleanup Day quartier Alouette

Place de la Croix Porchette Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journée mondiale du nettoyage de la planète (World Clean Up Day)

Mobilisons-nous pour nettoyer le quartier ! Tous engagés pour une planète sans déchets !

RDV Samedi 20 septembre à 10h devant l’Espace Alouette

Renseignements 02 47 37 56 53

Journée mondiale du nettoyage de la planète (World Clean Up Day)

Mobilisons-nous pour nettoyer le quartier ! Tous engagés pour une planète sans déchets !

RDV Samedi 20 septembre à 10h devant l’Espace Alouette

Renseignements 02 47 37 56 53 .

Place de la Croix Porchette Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 56 53

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English :

World Clean Up Day

Let’s come together to clean up the neighborhood! Let’s all work together for a waste-free planet!

Meet on Saturday, September 20 at 10 a.m. in front of Espace Alouette

For more information, call 02 47 37 56 53

L’événement World Cleanup Day quartier Alouette Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT 37