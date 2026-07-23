World Cleanup Day quartier Alouette Joué-lès-Tours
dimanche 20 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
World Cleanup Day quartier Alouette
Place de la Croix Porchette Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journée mondiale du nettoyage de la planète (World Clean Up Day)
Mobilisons-nous pour nettoyer le quartier ! Tous engagés pour une planète sans déchets !
RDV Samedi 20 septembre à 10h devant l’Espace Alouette
Renseignements 02 47 37 56 53
Journée mondiale du nettoyage de la planète (World Clean Up Day)
Mobilisons-nous pour nettoyer le quartier ! Tous engagés pour une planète sans déchets !
RDV Samedi 20 septembre à 10h devant l’Espace Alouette
Renseignements 02 47 37 56 53 .
Place de la Croix Porchette Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 56 53
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English :
World Clean Up Day
Let’s come together to clean up the neighborhood! Let’s all work together for a waste-free planet!
Meet on Saturday, September 20 at 10 a.m. in front of Espace Alouette
For more information, call 02 47 37 56 53
L’événement World Cleanup Day quartier Alouette Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT 37
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