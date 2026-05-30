World News • Seraphita SUPERSONIC Paris

LACROSS CLUB (22h30)

(Punk – Wales, UK)

LACROSS CLUB est un groupe punk dynamique et énergique originaire de la ville côtière de Tenby, au Pays de Galles. Les membres se sont rencontrés pendant leurs études et ont rapidement découvert leur passion commune pour un punk rock brut et plein d’énergie. Désormais basé à Bristol, Lacross Club s’est solidement imposé sur la scène underground britannique, très vivante, se produisant dans des salles renommées à travers tout le pays. Leurs concerts électrisants les ont menés à travers tout le pays, faisant salle comble au Lanes (plus de 300 places) et au Bunkhouse (plus de 235 places), et ils sont de retour pour captiver le public avec leur son contagieux. Avec un mélange de riffs endiablés, de rythmes entraînants et d’une énergie rebelle, ils sont incontournables pour tous les amateurs de musique punk avec une touche moderne.

Les 3 influences : The Chats , IDLES, Amyl and The Sniffers

https://open.spotify.com/artist/4Rr0N5dNtV4Y6AO8BNvbfe…

https://youtube.com/@lacrossclub?si=R8Xr7Wu7kLegSFHB

SERAPHITA (20h30)

(Infos à venir)

La suite de la programmation arrive très vite !

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Samedi 8 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Garden, FILDAR & The Chats.

Le samedi 08 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-09T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-08T19:00:00+02:00_2026-08-08T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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