Y a d’la joie Michaël Hirsch Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Y a d’la joie Michaël Hirsch

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

À partir de 10 ans

Un an pour apprendre la joie de vivre !

C’est le défi que je me suis lancé. Et ça a marché… enfin presque ! Avant ça, j’avais essayé le bonheur avec un grand B celui des citations inspirantes, d’Instagram et des méthodes de développement personnel.

Résultat j’ai coché toutes les cases… sauf celle du bonheur. Alors j’ai tenté de comprendre. J’ai lu, testé, et fait des rencontres… étonnantes ! Et je vous embarque dans cette quête drôle, sensible, et surtout joyeuse ! Michaël Hirsh

Son nouveau spectacle nous met vraiment en joie ! LE MONDE

Un spectacle bourré d’émotions et d’espoir, qui met terriblement en joie. Bravo ! TÉLÉRAMA TTT

Allez-y ! C’est généreux, c’est formidable ! FRANCE INTER

Jubilatoire, profond et instructif. LE PARISIEN

Très vivant, très profond et très drôle ! BFM

On rit, on apprend des choses, et miracle, tout tient bien ensemble ! FEMME ACTUELLE

Michaël Hirsch sème de la joie ! C’est la magie de ce spectacle FRANCE INFO

De et avec Michaël Hirsch

Metteur en scène Mikaël Chirinian

Lumières Laurent Béal

Co-productions Ki m’aime me suive et LCDM

Durée 1H30 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Y a d’la joie Michaël Hirsch

L’événement Y a d’la joie Michaël Hirsch Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais