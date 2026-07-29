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Y a d’la joie Michaël Hirsch Théâtre Municipal Sens

vendredi 15 janvier 2027 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
vendredi 15 janvier 2027
Fin
vendredi 15 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Tarif réduit Tarif réduit

Sens

Y a d’la joie Michaël Hirsch

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:30:00
fin : 2027-01-15

Date(s) :
2027-01-15

À partir de 10 ans

Un an pour apprendre la joie de vivre !
C’est le défi que je me suis lancé. Et ça a marché… enfin presque ! Avant ça, j’avais essayé le bonheur avec un grand B celui des citations inspirantes, d’Instagram et des méthodes de développement personnel.
Résultat j’ai coché toutes les cases… sauf celle du bonheur. Alors j’ai tenté de comprendre. J’ai lu, testé, et fait des rencontres… étonnantes ! Et je vous embarque dans cette quête drôle, sensible, et surtout joyeuse ! Michaël Hirsh

Son nouveau spectacle nous met vraiment en joie ! LE MONDE
Un spectacle bourré d’émotions et d’espoir, qui met terriblement en joie. Bravo ! TÉLÉRAMA TTT
Allez-y ! C’est généreux, c’est formidable ! FRANCE INTER
Jubilatoire, profond et instructif. LE PARISIEN
Très vivant, très profond et très drôle ! BFM
On rit, on apprend des choses, et miracle, tout tient bien ensemble ! FEMME ACTUELLE
Michaël Hirsch sème de la joie ! C’est la magie de ce spectacle FRANCE INFO

De et avec Michaël Hirsch
Metteur en scène Mikaël Chirinian
Lumières Laurent Béal
Co-productions Ki m’aime me suive et LCDM

Durée 1H30   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00 

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English : Y a d’la joie Michaël Hirsch

L’événement Y a d’la joie Michaël Hirsch Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais

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