Y a d’la joie Michaël Hirsch Théâtre Municipal Sens
vendredi 15 janvier 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Y a d’la joie Michaël Hirsch
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:30:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
À partir de 10 ans
Un an pour apprendre la joie de vivre !
C’est le défi que je me suis lancé. Et ça a marché… enfin presque ! Avant ça, j’avais essayé le bonheur avec un grand B celui des citations inspirantes, d’Instagram et des méthodes de développement personnel.
Résultat j’ai coché toutes les cases… sauf celle du bonheur. Alors j’ai tenté de comprendre. J’ai lu, testé, et fait des rencontres… étonnantes ! Et je vous embarque dans cette quête drôle, sensible, et surtout joyeuse ! Michaël Hirsh
Son nouveau spectacle nous met vraiment en joie ! LE MONDE
Un spectacle bourré d’émotions et d’espoir, qui met terriblement en joie. Bravo ! TÉLÉRAMA TTT
Allez-y ! C’est généreux, c’est formidable ! FRANCE INTER
Jubilatoire, profond et instructif. LE PARISIEN
Très vivant, très profond et très drôle ! BFM
On rit, on apprend des choses, et miracle, tout tient bien ensemble ! FEMME ACTUELLE
Michaël Hirsch sème de la joie ! C’est la magie de ce spectacle FRANCE INFO
De et avec Michaël Hirsch
Metteur en scène Mikaël Chirinian
Lumières Laurent Béal
Co-productions Ki m’aime me suive et LCDM
Durée 1H30 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Y a d’la joie Michaël Hirsch
L’événement Y a d’la joie Michaël Hirsch Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Visite-atelier Tire-moi le portrait Musée de Sens Sens 29 juillet 2026
- Visite nocturne Sens, regards d’artistes ! Agence d’Attractivité Sens Intense Sens 29 juillet 2026
- Exposition Les Petits Mythos Médiathèque La Ruche Sens 3 août 2026
- Concert de Beija Flor Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 4 août 2026
- Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Le Plat d’Étain Sens 4 août 2026