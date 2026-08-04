Y’A DE LA JOIE ! Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Y’A DE LA JOIE !

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07 20:30:00

fin : 2027-01-07 22:00:00

Date(s) :

2027-01-07

Et si le bonheur n’était pas là où on le cherche ?

Après avoir conquis le public avec Pourquoi ?, Je pionce donc je suis et le Montespan, Michaël Hirsch revient sur scène avec un tout nouveau seul-en-scène aussi drôle que touchant. Partant d’un constat personnel — l’échec des recettes toutes faites du développement personnel et des injonctions au bonheur véhiculées par les réseaux sociaux —

Michaël Hirsch se lance un défi apprendre, en un an, la joie de vivre. Avec son regard tendre et décalé, l’humoriste nous embarque dans une aventure joyeuse, sincère et profondément humaine. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Y’A DE LA JOIE !

L’événement Y’A DE LA JOIE ! Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret