Y’A DE LA JOIE ! Espace Fayolle Guéret
jeudi 7 janvier 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Y’A DE LA JOIE !
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07 20:30:00
fin : 2027-01-07 22:00:00
Date(s) :
2027-01-07
Et si le bonheur n’était pas là où on le cherche ?
Après avoir conquis le public avec Pourquoi ?, Je pionce donc je suis et le Montespan, Michaël Hirsch revient sur scène avec un tout nouveau seul-en-scène aussi drôle que touchant. Partant d’un constat personnel — l’échec des recettes toutes faites du développement personnel et des injonctions au bonheur véhiculées par les réseaux sociaux —
Michaël Hirsch se lance un défi apprendre, en un an, la joie de vivre. Avec son regard tendre et décalé, l’humoriste nous embarque dans une aventure joyeuse, sincère et profondément humaine. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Y’A DE LA JOIE !
L’événement Y’A DE LA JOIE ! Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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