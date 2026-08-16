YAMA – Festival des musiques latines Le Hasard Ludique Paris

Informations pratiques

Le YAMA Festival est né d’une envie simple : offrir aux artistes émergents des musiques latines et hispaniques les opportunités que nous aurions aimé voir exister.

En créant 226 Prod, nous avons imaginé un projet qui accompagne les talents de demain en leur donnant accès à une scène, à un réseau de professionnels et à des espaces d’échange pour les aider à développer leur carrière. Mais YAMA, c’est aussi une manière de rendre ces musiques plus accessibles au plus grand nombre, en proposant une programmation ouverte, inclusive et à des tarifs adaptés.

Chaque édition réunit artistes, professionnels, bénévoles et public autour d’une même ambition : créer des rencontres, favoriser la transmission et faire rayonner la richesse des cultures latino-américaines et hispaniques.

Cette année, le YAMA est accompagné par Yadam, en tant que parrain de l’édition 2026. Au programme : tremplin, showcases live et DJ sets, dans une ambiance festive et inclusive, entre influences latines, électroniques et alternatives.

Le Hasard Ludique et le YAMA Festival partagent une même vision : celle d’un lieu de fête, de culture et de discussions ouvert à tous·tes. C’est pour cette raison que nous avons choisi d’investir ce lieu cette année. Aucune forme de discrimination et/ou de violence n’y est tolérée, qu’elle soit fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’apparence, la race ou les croyances. Si vous êtes témoin ou victime de violences sexistes et/ou sexuelles, de harcèlement, de racisme ou de toute autre forme de discrimination, dirigez-vous vers nos équipes bar, accueil et/ou nos référent·es portant un brassard ou une chasuble jaune.

Alors, rejoins-nous !

Billetterie

– Pass-culture : 5€

– Solidarité : 10€

– Pré-vente : 12,89€

– Plein tarif : 14,89€

Le 4 septembre, YAMA Festival transforme le Hasard Ludique en tremplin et festival pour la nouvelle scène des musiques latines et hispaniques, entre showcases et DJ sets, avec notre parrain Yadam.

Le vendredi 04 septembre 2026

de 20h00 à 01h00

payant

– Pass-culture : 5 euros

– Solidarité : 10 euros

– Pré-vente : 12,89 euros

– Plein tarif : 14,89 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T20:00:00+02:00_2026-09-04T01:00:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.instagram.com/yama._.festival/



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