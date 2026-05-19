YANN GUILLARME Petit Kursaal Besançon

Besançon

YANN GUILLARME

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Yann Guillarme en spectacle au Petit Kursaal à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Libre Adjectif. Se dit d’une personne qui a le pouvoir de décider et d’agir par soi-même. Libre d’être de gauche tout en espérant devenir riche pour fuir en suisse afin de se beurrer la biscotte sous le soleil de l’évasion fiscale. Libre de le penser ou non. Libre d’être un peu beauf un peu gay mais quand même complètement hétéro, libre d’être un humain qui assume ses paradoxes, libre de vous les livrer sur scène. Alors, venez, libres tant qu’on peut aimer, déconner et rire.

Spectacle non accessible aux moins de 14 ans. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : YANN GUILLARME

L’événement YANN GUILLARME Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)