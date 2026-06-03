YISEUL BAE / Recoin [mot,seuil-lit] Espace Niemeyer Paris

Recoin [mot,seuil-lit] ,Installation in situ composée de deux photographies monumentales imprimées sur papier et présentées sur panneaux muraux, 2026

Inspirée par l’architecture d’Oscar Niemeyer, cette installation in situ explore les recoins, ces espaces résiduels entre courbes et lignes. Deux photographies monumentales explorent les recoins de l’architecture et font émerger, dans ses interstices, une forme d’intimité. En écho à Nuit Blanche, l’œuvre relie ces interstices à une forme d’amour conçue comme une attention portée aux silences, aux manques et à ce qui demeure en suspens chez l’autre.

Le travail d’Yiseul Bae, à la croisée de la photographie, de l’installation, du son et de l’écriture, explore les espaces intermédiaires : zones de passage, recoins, surfaces négligées, fragments de langage. À travers des dispositifs sensibles, souvent activés par le regard ou la circulation du spectateur, elle rend perceptibles les formes discrètes de présence qui émergent dans les interstices du quotidien, et interroge les relations entre mémoire, oubli et architectures du non-dit.

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6, Avenue Mathurin Moreau (Porte B), 75019 Paris



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