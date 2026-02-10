Yoga de l’énergie MJC Héritan Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Yoga de l’énergie

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Yoga de l’énergie est un yoga tempéré, visant à détendre, rééquilibrer et dynamiser, qui amène au recentrage, à la concentration pour atteindre un état de calme intérieur.

Accueillons l’automne durant cet atelier en stimulant nos organes et leurs méridiens pour ramener de l’énergie dans tout notre organisme.

Dans la joie de partager avec vous, dans la convivialité de ce bel art de vivre.

Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Yoga de l’énergie

L’événement Yoga de l’énergie Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès