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Yoga de l’énergie MJC Héritan Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
MJC Héritan
Adresse
24 rue de l'Héritan
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
22 22 29 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Yoga de l’énergie

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Yoga de l’énergie est un yoga tempéré, visant à détendre, rééquilibrer et dynamiser, qui amène au recentrage, à la concentration pour atteindre un état de calme intérieur.

Accueillons l’automne durant cet atelier en stimulant nos organes et leurs méridiens pour ramener de l’énergie dans tout notre organisme.

Dans la joie de partager avec vous, dans la convivialité de ce bel art de vivre.

Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Yoga de l’énergie

L’événement Yoga de l’énergie Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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