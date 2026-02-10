Yoga de l’énergie MJC Héritan Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Yoga de l’énergie
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Yoga de l’énergie est un yoga tempéré, visant à détendre, rééquilibrer et dynamiser, qui amène au recentrage, à la concentration pour atteindre un état de calme intérieur.
Accueillons l’automne durant cet atelier en stimulant nos organes et leurs méridiens pour ramener de l’énergie dans tout notre organisme.
Dans la joie de partager avec vous, dans la convivialité de ce bel art de vivre.
Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Yoga de l’énergie
L’événement Yoga de l’énergie Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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